Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кишинёв встречает осень традиционными ярмарками: куда по выгодным ценам сходить за покупками

Жителей и гостей Кишинёва ждут ярмарки местных производителей, фруктов, овощей и вина.

Источник: Комсомольская правда

Осенние ярмарки в секторах столицы: адреса.

6 и 7 сентября жителей и гостей Кишинёва приглашают на традиционные ярмарки местной продукции.

Ботаника:

Парк «Долина роз» — ярмарка «Dor de vară» и ярмарка изделий ручной работы.

Ярмарки на бул. Дачия, 26, шоссе Мунчешть, 170, бул. Траян, 22.

Буюканы:

Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — на территории у здания «Кентфорд» (бул. Шт. чел Маре, 202).

Ярмарка местной продукции «Cămara fest» — парк «Алунелул» (К. Ешилор, 11/4).

Бул. Штефана чел Маре, 103, рядом с кинотеатром «Патрия Лотяну» — ярмарка народных мастеров и местных производителей «Yard Sale».

Национальный музей истории Молдовы (ул. 31 Августа 1989, 121) — фестиваль авторского вина.

Ул. Ливиу Деляну, 1 — ярмарка фруктов и овощей.

Центр:

Ул. Измаил, 94, угол с бул. Д. Кантемира, бул. Штефана чел Маре, 8 (вблизи зданий UNIC и Moldtelecom), ул. Тигина, угол с ул. М. Варлаама — школьная ярмарка до 10 сентября.

Ул. М. Варлаам, участок между улицами Армянская и Тигина — тематическая ярмарка сезонных фруктов и овощей «Roada Gliei».

Рынок по ул. Кэрбунарь, 9 — ярмарка-продажа сезонной сельскохозяйственной продукции «Struguraș».

Рышкановка:

Московский пр-т, 21, напротив ул. М. Басараб, 6 — ярмарка фруктов и овощей.

Ул. Б. Воевод, 1/1 — школьная ярмарка до 10 сентября.