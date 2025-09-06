Кишинёв встречает осень традиционными ярмарками: куда по выгодным ценам сходить за покупками

Осенние ярмарки в секторах столицы: адреса.
6 и 7 сентября жителей и гостей Кишинёва приглашают на традиционные ярмарки местной продукции.
Ботаника:
Парк «Долина роз» — ярмарка «Dor de vară» и ярмарка изделий ручной работы.
Ярмарки на бул. Дачия, 26, шоссе Мунчешть, 170, бул. Траян, 22.
Буюканы:
Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — на территории у здания «Кентфорд» (бул. Шт. чел Маре, 202).
Ярмарка местной продукции «Cămara fest» — парк «Алунелул» (К. Ешилор, 11/4).
Бул. Штефана чел Маре, 103, рядом с кинотеатром «Патрия Лотяну» — ярмарка народных мастеров и местных производителей «Yard Sale».
Национальный музей истории Молдовы (ул. 31 Августа 1989, 121) — фестиваль авторского вина.
Ул. Ливиу Деляну, 1 — ярмарка фруктов и овощей.
Центр:
Ул. Измаил, 94, угол с бул. Д. Кантемира, бул. Штефана чел Маре, 8 (вблизи зданий UNIC и Moldtelecom), ул. Тигина, угол с ул. М. Варлаама — школьная ярмарка до 10 сентября.
Ул. М. Варлаам, участок между улицами Армянская и Тигина — тематическая ярмарка сезонных фруктов и овощей «Roada Gliei».
Рынок по ул. Кэрбунарь, 9 — ярмарка-продажа сезонной сельскохозяйственной продукции «Struguraș».
Рышкановка:
Московский пр-т, 21, напротив ул. М. Басараб, 6 — ярмарка фруктов и овощей.
Ул. Б. Воевод, 1/1 — школьная ярмарка до 10 сентября.