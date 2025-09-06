Глава «Белнефтехима» сказал, что будет с ценами на бензин в Беларуси

Глава концерна «Белнефтехим» Илья Икан в эфире телеканала «ОНТ» рассказал о том, что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в Беларуси.
Как подчеркнул Икан, стоимость топлива непосредственно зависит от целого комплекса макроэкономических параметров.
— Это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика, тренды влияют на ряд других макроэкономических параметров, в том числе и курсообразование, сальдо, импорт, экспорт, — отметил руководитель концерна.
Илья Икан подчеркнул, что выстроенная и реализуемая в Беларуси система позволяет избегать резкого изменения в ценах бензина и дизельного топлива.
Так, «если цена на нефть резко растет, у нас цена на топливо не так сильно изменяется». Обратная ситуация аналогична: если цена нефти снижается, то топливо в Беларуси не дешевеет быстро и пропорционально.
Илья Икан добавил, что концерн последовательно поддерживает на оптимальном уровне объем запасов топлива, что позволят системно обеспечивать комфортные цены на бензин. При этом «Белнефтехим» соблюдает установленные параметры инфляции, согласованные на уровне Совета министров Беларуси и Министерства торговли.