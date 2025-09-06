Ричмонд
Минпросвещения утвердило единые федеральные учебные планы для школ страны

Кравцов заявил, что с нового учебного года все российские школы обязаны применять нормы, утвержденные приказом № 704.

Источник: Аргументы и факты

Минпросвещения России подготовило единые федеральные учебные планы, которые будут применяться во всех школах страны на всех ступенях общего образования. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, с учетом пятидневной и шестидневной учебной недели, а также преподавания родных языков, предусмотрено несколько вариантов программ: 5 — начального общего образования, 6 — для основного и 19 — для среднего общего образования.

Министр подчеркнул, что с начала нового учебного года все образовательные организации обязаны руководствоваться приказом № 704, который закрепляет единые правила и формирует общее образовательное пространство.

«Мы выстроили систему содержания образования, качества обучения вне зависимости от того, где проживает и обучается тот или иной ученик, везде нужно давать высокое качество образования», — отметил Кравцов.

Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на кампусе Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября. Тема форума в этом году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее Минпросвещения определило продолжительность школьного дня.