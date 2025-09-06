Овчинский: в Донском районе расселили пять домов по программе реновации

С начала программы реновации в Донском районе Южного административного округа новые квартиры получили жители пяти старых домов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
После расселения старые здания будут демонтированы с использованием технологии «умный снос». На освобожденных территориях возведут новые жилые комплексы, которые будут оснащены необходимой инфраструктурой и благоустроенными дворами.
«Переселение по программе реновации в Донском районе началось в 2023 году. Тогда под заселение передали две новостройки на Малой Тульской улице и Севастопольском проспекте. На сегодня в них полностью переселили москвичей из пяти домов старого жилого фонда. Всего в программу реновации в Донском районе включено 25 жилых зданий. Новые квартиры получат 4,9 тысячи жителей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Новые жилые комплексы в Донском районе созданы с учетом безбарьерной среды, оборудованы детскими и спортивными площадками, а придомовые территории благоустроены.
В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин ранее делился информацией о том, как реновация преобразует московские районы. Также пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила, что в Северном Измайлово более трех тысяч семей уже отпраздновали новоселье в новых жилых комплексах с начала переселения по программе реновации. Процесс переселения начался зимой 2018 года, когда первой была передана новостройка на 5-й Парковой улице. В этом районе планируется расселить 179 жилых домов, что позволит обеспечить новые квартиры для свыше 36 тысяч жителей. Более трех тысяч семей уже переехали в современные комплексы с улучшенной отделкой, выполненной по единым стандартам программы.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, включая расселение 5176 домов. Сергей Собянин ранее поручил увеличить темпы реализации этой программы вдвое.