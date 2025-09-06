Овчинский: в Донском районе расселили пять домов по программе реновации

В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин ранее делился информацией о том, как реновация преобразует московские районы. Также пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила, что в Северном Измайлово более трех тысяч семей уже отпраздновали новоселье в новых жилых комплексах с начала переселения по программе реновации. Процесс переселения начался зимой 2018 года, когда первой была передана новостройка на 5-й Парковой улице. В этом районе планируется расселить 179 жилых домов, что позволит обеспечить новые квартиры для свыше 36 тысяч жителей. Более трех тысяч семей уже переехали в современные комплексы с улучшенной отделкой, выполненной по единым стандартам программы.