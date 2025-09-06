Назван регион России с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в 2024 году

Первое место по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в рейтинге среди регионов России в прошедшем году занял Чукотский автономный округ. Об этом говорят данные Министерства здравоохранения РФ, сообщает РИА Новости.
В тройку лидеров также вошли Иркутская область (75,7 на 100 тысяч населения) и Самарская область (73,7). На четвертом месте оказался Алтайский край (71,1), пятерку рейтинга закрыла Кемеровская область (69).
Самый низкий показатель заболеваемости отмечен в Чечне (4,9), Ингушетии (8,2) и Москве (11,3).
Напомним, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В прошлом году в первый день зимы в России насчитывалось около 1,2 миллиона инфицированных ВИЧ. Как рассказал эпидемиолог Вадим Покровский, последние исследования показали, что каждый год около 60 тысяч россиян заражаются этой смертельной инфекцией. Тем не менее три года назад наметилось снижение числа заболевших.