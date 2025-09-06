Назван регион России с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в 2024 году

Напомним, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В прошлом году в первый день зимы в России насчитывалось около 1,2 миллиона инфицированных ВИЧ. Как рассказал эпидемиолог Вадим Покровский, последние исследования показали, что каждый год около 60 тысяч россиян заражаются этой смертельной инфекцией. Тем не менее три года назад наметилось снижение числа заболевших.