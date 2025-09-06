Имущество владельцев «Кириешек» и «Яшкино» арестовывают: что происходит

Федеральная служба судебных приставов арестовывает имущество предпринимателей Николая и Дениса Штенгеловых, а также их компании АО «Кондитерус Ком», за которой числятся марки «Яшкино» и «Кириешки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ФССП и суда, имеющиеся в распоряжении редакции.