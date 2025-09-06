Имущество владельцев «Кириешек» и «Яшкино» арестовывают: что происходит

Федеральная служба судебных приставов арестовывает имущество предпринимателей Николая и Дениса Штенгеловых, а также их компании АО «Кондитерус Ком», за которой числятся марки «Яшкино» и «Кириешки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ФССП и суда, имеющиеся в распоряжении редакции.
Как отмечает издание, все началось еще 25 августа. Тогда Тверской районный суд Москвы выдал исполнительный лист, по которому спустя три дня ФССП возбудила соответствующее производство. Оно предполагало наложение ареста на имущество АО «Кондитерус Ком». 1 сентября ситуация для предпринимателей ухудшилась. Аналогичное производство было возбуждено в отношении самих Штенгеловых.
Причиной произошедшего стала деятельность АО «Кондитерус Ком». Как подчеркивает РИА Новости, в качестве основного направления деятельности компании указаны «Вложения в ценные бумаги». Однако Генпрокуратура обратила внимание, что группа компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком») с 2022 года вывела за рубеж более 21 млрд рублей доходов. За это ГП попросила признать объединение Штенгеловых экстремистским сообществом, а акции компании обратить в собственность РФ.
На данный момент капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, а ежегодный доход составляет 756 миллиардов рублей. Ответчиками по делу выступают гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис. Последний, в свою очередь, имеет гражданство Австралии. Они покинули России свыше десяти лет назад. Также ответчиком проходит АО «Кондитерус Ком». В реестре заинтересованных лиц указаны 58 компаний.
Тем временем проблемы с судебными приставами также появились у знаменитого российского артиста Тимати. С него начали принудительно взыскивать долги по коммунальным услугам. В отношении музыканта уже начато исполнительное производство. При этом какие-либо детали дела не сообщаются. В частности, остается неизвестной сумма долга.
Аналогичная ситуация сложилась у бывшего супруга певицы Пелагеи. С него приставы взыскивают почти 72 миллиона рублей. Материалы дела касаются, в частности, раздела имущества, совместно нажитого артисткой и ее бывшим мужем в период брака.