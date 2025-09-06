В Самарской области стартовала прививочная кампания

В губернии прошла пресс-конференция «Вакцинация от гриппа в Самарской области». На данный момент уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога, но отмечают циркуляцию парагриппа, аденовирусов, риновирусов и РС-вирусов, сезонных коронавирусов. Жителям рекомендуют пройти вакцинацию, чтобы сформировать иммунитет.