В Самарской области стартовала прививочная кампания

Жителям Самарской области рассказали, как обезопасить себя в сезон гриппа и ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области с наступлением осени отмечают повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ. В регионе дали старт прививочной кампании, об этом сообщили в министерстве здравоохранения области.

В губернии прошла пресс-конференция «Вакцинация от гриппа в Самарской области». На данный момент уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога, но отмечают циркуляцию парагриппа, аденовирусов, риновирусов и РС-вирусов, сезонных коронавирусов. Жителям рекомендуют пройти вакцинацию, чтобы сформировать иммунитет.

В регионе открыты 137 кабинетов вакцинации, организованы 163 мобильные бригады, а также будут открыты 32 мобильных комплекса. В Самарскую область уже поступила первая партия вакцины — почти 600 тысяч доз.