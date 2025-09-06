Аналитики оценили потребление алкоголя в Башкирии за первое полугодие

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками опубликовала информацию о розничных продажах алкоголя на душу населения в пересчете на чистый спирт за первое полугодие 2025 года.
Как сообщило издание UfaTime.ru со ссылкой на данные ЕМИСС, показатель потребления в Башкирии составил 1,51 литра на человека (в первом квартале было 1,32 литра). Среднероссийский уровень потребления за этот же период достиг 1,54 литра на человека.
Среди всех регионов России наибольший объем потребления зафиксирован в Карелии (2,74 литра), минимальный — в Чеченской Республике (0,001 литра).
