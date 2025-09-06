Аналитики оценили потребление алкоголя в Башкирии за первое полугодие

Как сообщило издание UfaTime.ru со ссылкой на данные ЕМИСС, показатель потребления в Башкирии составил 1,51 литра на человека (в первом квартале было 1,32 литра). Среднероссийский уровень потребления за этот же период достиг 1,54 литра на человека.