Томихин: Россия рассчитывает, что карты «Мир» заработают в Таиланде

Россия надеется, что карты платежной системы «Мир» начнут функционировать в Таиланде. Об этом сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
— Я надеюсь, что найдется больше смекалки и смелости у соответствующих регуляторов, которые договорятся и все-таки создадут более благоприятные условия для наших туристов и для таиландских туристов, — отметил политик.
По словам посла, окончательное решение о запуске карт должно быть принято правительством Таиланда. Он отметил, что Россия старается убедить таиландских партнеров в выгодности этого шага, который создаст больше удобств для российских туристов.
Томихин добавил, что проект внедрения карт «Мир» в Таиланде был согласован еще до пандемии. Это был вполне реальный проект, даже проводился тестовый платеж, и все было готово.
— Но потом случился ковид, туризм почти прекратился. Потом возникли вот эти геополитические сложности. Понятно, что здесь надо учитывать опасения наших таиландских друзей, — отметил Томихин.
Посол подчеркнул, что региональные объединения уже давно обсуждают возможность расширения использования национальных валют, передает ТАСС.
В мае стало известно, что граждане России теперь могут расплачиваться банковскими картами «Мир» в Иране на терминалах с технологией бесконтактной оплаты и через приложение Mir Pay.
11 ноября 2024 года платежная система «Мир» была официально подключена к иранской Shetab. Это был первый из трех запланированных этапов. После реализации заключительно шага иранские карты Shetab можно будет использовать в российских магазинах.