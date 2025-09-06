В Красноярске выходили новорожденную девочку с рекордно низким весом в 480 граммов

В Красноярском краевом перинатальном центре зафиксирован уникальный случай — успешное выхаживание девочки, родившейся с весом всего 480 граммов. Малышка появилась на свет в августе и стала одним из самых маленьких новорожденных в истории края.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения края, всего в августе в перинатальном центре родились 279 детей, включая 10 двоен. Среди них был зафиксирован и рекордный вес — мальчик массой 5040 граммов.
Согласно нормативам Всемирной организации здравоохранения, нормальный вес доношенных новорожденных составляет от 2500 до 4000 граммов. Случай с девочкой весом 480 граммов является исключительным и потребовал применения специальных медицинских технологий и круглосуточного наблюдения.
Медики перинатального центра отмечают, что ребенок продолжает набирать вес и находится под постоянным наблюдением специалистов. Этот случай демонстрирует высокий уровень развития неонатологической службы в крае и возможности современной медицины в выхаживании детей с экстремально низкой массой тела.
Краевой перинатальный центр остается флагманом охраны материнства и детства в Сибири, ежегодно принимая роды высокой степени сложности и оказывая помощь женщинам со всего региона.