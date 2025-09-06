Кадыров рассказал, где еще не был в Чечне

«Как раз сегодня я проложил у себя в голове маршрут в Харкарой — местность в горах Веденского района, где я еще не был. Там есть башни, небольшой древний город, крепость. Может и звучит странно, но я до сих пор не раскрыл для себя всю республику со всеми её прелестями. Я желал бы путешественникам открыть для себя всю Чеченскую Республику, она везде разная и везде красивая. У нас есть очень завораживающие места, интересные маршруты, где можно отдохнуть от души и для души», — рассказал Кадыров агентству.