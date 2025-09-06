Ричмонд
Кадыров рассказал, где еще не был в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 6 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, где у него любимое место для отдыха в республике, рассказал, что еще не был в селе Харкарой в горах Веденского района, известном своими древними башнями.

Источник: © РИА Новости

«Как раз сегодня я проложил у себя в голове маршрут в Харкарой — местность в горах Веденского района, где я еще не был. Там есть башни, небольшой древний город, крепость. Может и звучит странно, но я до сих пор не раскрыл для себя всю республику со всеми её прелестями. Я желал бы путешественникам открыть для себя всю Чеченскую Республику, она везде разная и везде красивая. У нас есть очень завораживающие места, интересные маршруты, где можно отдохнуть от души и для души», — рассказал Кадыров агентству.

