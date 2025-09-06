Отключение электроэнергии произошло в Октябрьском районе Иркутска

В Октябрьском районе Иркутска и поселке Дзержинск произошло частичное отключение электроэнергии. По прибытии оперативного персонала в 12:49 по иркутскому времени было установлено, что под отключение попали несколько улиц в обоих населённых пунктах. Об этом сообщили в тг-канале «Свет 38».