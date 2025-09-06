Отключение электроэнергии произошло в Октябрьском районе Иркутска

В Октябрьском районе Иркутска и поселке Дзержинск произошло частичное отключение электроэнергии. По прибытии оперативного персонала в 12:49 по иркутскому времени было установлено, что под отключение попали несколько улиц в обоих населённых пунктах. Об этом сообщили в тг-канале «Свет 38».
— В Иркутске отключение затронуло следующие улицы: Дорожная, Портовая. В поселке Дзержинск без электричества остались жители улиц Апрельская, Аэродромная, Березовая, Весенний, Восточная, Горный, Дорожная, Западная, Иркутская, Ключевая, Луговая, Молодежный, Набережная, Новая, Парковая, Парковый, Полевая, Подгорная, Подгорный, Производственная, Проточная, Речная, Родниковая, Садовая, Светлый, Солнечная, Стахановская, Строительный, Студенческий, Ушакова, Фермерская, Центральная, Шоферская, — говорится в сообщении.
По информации от Восточных электрических сетей, бригады специалистов уже приступили к работам по определению и устранению причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 16:00 по иркутскому времени.