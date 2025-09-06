Минск попросил папского нунция донести информацию о монахе-шпионе до Ватикана

Уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак обратился к нунцию Папы Римского с просьбой объективно и непредвзято донести информацию о монахе-шпионе до Ватикана. Напомним, накануне стало известно о задержании в Лепеле гражданина Польши Гжегоша Гавела, который при себе имел распечатку, касающуюся белорусско-российских учений «Запад-2025». В Варшаве назвали Гавела монахом, МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Польши в Беларуси Кшиштофа Ожанна (здесь все подробности).
Александр Румак отметил, что «это не единственные случай, когда католические священнослужители оказываются втянуты в деятельность, направленную против Республики Беларусь». Поэтому он и попросил папского нунция донести объективную информацию о монахе-шпионе до Ватикана.
Добавим, что задержанному гражданину Польши Гавелу грозит от 7 до 15 лет лишения свободы по статье «Шпионаж».
Ранее мы писали о том, что руководитель концерна «Белнефтехим» рассказал о том, что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в Беларуси (читать далее вот тут).