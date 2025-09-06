Минск попросил папского нунция донести информацию о монахе-шпионе до Ватикана

Уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак обратился к нунцию Папы Римского с просьбой объективно и непредвзято донести информацию о монахе-шпионе до Ватикана. Напомним, накануне стало известно о задержании в Лепеле гражданина Польши Гжегоша Гавела, который при себе имел распечатку, касающуюся белорусско-российских учений «Запад-2025». В Варшаве назвали Гавела монахом, МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Польши в Беларуси Кшиштофа Ожанна (здесь все подробности).