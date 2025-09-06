Ричмонд
Песков: западный бизнес пока не возвращается, но свято место пусто не бывает

Песков отметил, что компании не из стран Запада уже интересуются нишами, которые освободились на российском рынке.

Источник: Комсомольская правда

Ушедшие с российского рынка компании Запада пока не возвращаются, но освобожденными ими нишами уже интересуются бренды других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в рамках ВЭФ-2025.

Представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент рассуждать о возвращении западных брендов в Россию попросту бессмысленно. Поскольку о подобном пока речи не идет.

«Тот бизнес, который ушел, — он не возвращается. Поэтому все эти дискуссии — они пока на пустом месте», — сказал Песков.

Однако даже в таком случае поводов для беспокойства нет, добавил пресс-секретарь президента. В первую очередь потому, что на место ушедших марок уже метят другие, не из стран Запада.

«Свято место, как мы знаем, пусто не бывает. Поэтому, разумеется, бизнес из других стран проявляет большой интерес, особенно к тем нишам, которые освободились после ухода больших западных компаний», — добавил Песков.

Немногим ранее представитель Кремля высказался о конфликте на Украине. Он отметил, что все действия Европейского союза мешают урегулированию ситуации. При этом ситуация в видении нынешнего этапа развития остается крайне неконструктивной. С Евросоюзом не ведется общения как такового.

