Электричество частично отключилось в Октябрьском районе Иркутска и Дзержинске

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аварийное отключение электричества произошло в в Октябрьском районе Иркутска и в посёлке Дзержинск в 12.49 сегодня, 6 сентября. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются улицы: Дорожная, Портовая, а также в посёлке Дзержинск: Апрельская, Аэродромная, Березовая, Весенний, Восточная, Горный, Дорожная, Западная, Иркутская, Ключевая, Луговая, Молодежный, Набережная, Новая, Парковая, Парковый, Полевая, Подгорная, Подгорный, Производственная, Проточная, Речная, Родниковая, Садовая, Светлый, Солнечная, Стахановская, Строительный, Студенческий, Ушаковская, Фермерская, Центральная, Шоферская, пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Восточных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 16.00.