Электричество частично отключилось в Октябрьском районе Иркутска и Дзержинске

Аварийное отключение электричества произошло в в Октябрьском районе Иркутска и в посёлке Дзержинск в 12.49 сегодня, 6 сентября. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются улицы: Дорожная, Портовая, а также в посёлке Дзержинск: Апрельская, Аэродромная, Березовая, Весенний, Восточная, Горный, Дорожная, Западная, Иркутская, Ключевая, Луговая, Молодежный, Набережная, Новая, Парковая, Парковый, Полевая, Подгорная, Подгорный, Производственная, Проточная, Речная, Родниковая, Садовая, Светлый, Солнечная, Стахановская, Строительный, Студенческий, Ушаковская, Фермерская, Центральная, Шоферская, пишет ИА IrkutskMedia.