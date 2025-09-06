Раскрыта новая схема мошенников с поддельным ботом «Госуслуг»

Преступники создают поддельный чат от имени руководителей компании, в которой работает человек. Через него они просят перевести архив с информацией о сотрудниках на электронные носители и удалить из системы сведения о тех, кто уже уволился.
Для «подтверждения данных» предлагается использовать фейковый бот «Госуслуг» в мессенджере Telegram: сначала просят перейти по ссылке, затем нажать start и ввести номер телефона.
После этого человеку в смс приходит шестизначный код. Мошенники требуют прислать его в чат или личные сообщения, утверждая, что это необходимо для завершения процедуры оцифровки.
В итоге злоумышленники получают полный доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах».
С 1 июня в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров для сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.