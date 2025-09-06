Определены травы, на 30% подавляющие размножение вирусов гриппа

«В лабораторных условиях на клеточных культурах два из трех сборов показали способность подавлять размножение вируса гриппа А на 30%. Предложенные травяные сборы не только помогают бороться с вирусом, но и укрепляют иммунитет, что делает их перспективными для комплексной терапии гриппа. Это особенно важно в условиях растущей устойчивости вирусов к существующим препаратам и необходимости поиска безопасных природных альтернатив», — уточнили ТАСС в вузе.