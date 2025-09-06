В городе Губкине Белгородской области открылся спорткомплекс «Лебединский»

Новый многофункциональный спортивный комплекс «Лебединский» открылся в микрорайоне Лебеди города Губкина Белгородской области, сообщили в администрации Губкинского городского округа. Такие места делают спорт популярнее у местных жителей, что отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
Площадь комплекса — 4 тыс. кв. м. Там оборудовали пространства для профессиональных занятий спортом с двумя универсальными спортзалами для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, бадминтон и теннис. Один из залов оснащен разделительной шторой, зрительской трибуной и комментаторской комнатой. Также есть тренажерный зал, зал борьбы дзюдо, фитнеса и бокса, настольного тенниса и дартса, скалодром, сауна, 8 раздевалок, 2 гардеробные и лифт для маломобильных жителей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.