В Подольском округе Подмосковья благоустроили лесопарк «Дубрава»

Лесопарк «Дубрава» благоустроили в микрорайоне Климовск Подольского округа, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области. Создание новых мест отдыха для местных жителей — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В парке установили павильоны, дополнительно высадили растения, смонтировали малые архитектурные формы — скамейки, фонари, арт-объекты и информационные указатели. Также там проложили разветвленную сеть пешеходных и велодорожек общей протяженностью свыше 10 км. Кроме того, специалисты очистили местный пруд, чтобы преобразить прибрежную зону.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.