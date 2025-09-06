В Набережных Челнах отремонтировали Детскую школу искусств

Во время работ строители увеличили площадь сцены. Теперь на ней могут выступать полные составы хореографических коллективов. Кабинеты для занятий танцами, теории искусства и рисования украсили тематическими рисунками, разработанными главным архитектором города Маликой Шамсиевой совместно с преподавателями учреждения. Также в школе оборудовали входную зону с трибунами, ранее ее не было. Перед зданием обновили парковку и подъездные пути.