В Набережных Челнах отремонтировали Детскую школу искусств

Капитальный ремонт Детской школы искусств провели в городе Набережные Челны Республики Татарстан. Создание условий для самореализации молодых людей — одна из целей национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в исполкоме города.
Во время работ строители увеличили площадь сцены. Теперь на ней могут выступать полные составы хореографических коллективов. Кабинеты для занятий танцами, теории искусства и рисования украсили тематическими рисунками, разработанными главным архитектором города Маликой Шамсиевой совместно с преподавателями учреждения. Также в школе оборудовали входную зону с трибунами, ранее ее не было. Перед зданием обновили парковку и подъездные пути.
В учреждении учатся 550 детей по 11 направлениям музыкального, художественного и хореографического отделений. Они регулярно занимают призовые места в престижных региональных, общероссийских и международных творческих состязаниях.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.