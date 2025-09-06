В Заинске Республики Татарстан модернизировали центр занятости

Центр занятости населения открылся в городе Заинске в Республике Татарстан после модернизации, проведенной по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в совете Заинского муниципального района.
Во время работ в учреждении установили новый информационный терминал. Также там внедрили систему электронной очереди. Это позволит значительно сократить время ожидания и повысить эффективность обслуживания. Также там обустроили просторные переговорные комнаты для встреч с соискателями и работодателями, удобные зоны ожидания.
«Мы создали единый стандарт обслуживания, который включает четкую навигацию, упрощенную процедуру подачи заявлений и современную визуальную концепцию. Но главное — это наши сотрудники, которые осваивают новые методы работы и современные сервисы, чтобы оперативно и качественно помогать каждому обратившемуся», — отметили в руководстве центра.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.