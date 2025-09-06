В Мордовии до конца года откроют пять новых женских консультаций

Учреждения появятся в городах Ардатов, Ковылкино, Рузаевка, а также в рабочем поселке Зубова-Поляна и поселке городского типа Комсомольском. В целом там будут получать помощь более 60 тысяч женщин. Они смогут пройти диспансеризацию, воспользоваться услугами по планированию семьи, сопровождения беременности и послеродового ухода.