В Мордовии до конца года откроют пять новых женских консультаций

Пять новых женских консультаций откроют в Мордовии до конца года по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики.
Учреждения появятся в городах Ардатов, Ковылкино, Рузаевка, а также в рабочем поселке Зубова-Поляна и поселке городского типа Комсомольском. В целом там будут получать помощь более 60 тысяч женщин. Они смогут пройти диспансеризацию, воспользоваться услугами по планированию семьи, сопровождения беременности и послеродового ухода.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.