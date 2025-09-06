В станице Кавказской на Кубани заработала новая детская поликлиника

Новую детскую поликлинику, построенную по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», открыли в станице Кавказской Краснодарского края. Об этом сообщили в администрации Кавказского района.
Учреждение рассчитано на 250 посещений в смену. Там работают детский травматолог-ортопед, хирург, уролог-андролог, акушер-гинеколог, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, невролог, логопед, медицинский психолог, эндоскопист, врач функциональной и УЗИ-диагностики, а также дефектолог.
«Отмечу, что ранее детское отделение было ограничено несколькими кабинетами в здании районной больницы. Открытие современного, специально спроектированного поликлинического комплекса — это долгожданное событие для всех жителей. Оно обеспечит доступную и качественную медицинскую помощь, что является ключевым фактором для улучшения уровня здравоохранения в целом по району», — отметил глава района Юрий Ханин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.