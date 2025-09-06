Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подпольщицу-украинку со связями в преступном мире поймали в Москве с бомбой

В Москве прошла операция силовиков по задержанию гражданки Украины Головаш А. со взрывчаткой по обвинению на работе на СБУ и другие спецслужбы Незалежной. При ней находилась взрывчатка, рассказали источники в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

«Задержана гражданка Украины Головаш А. К., ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ)», — приводит сообщение ТАCC.

По данным следствия, украинка имеет связи с криминальным миром в разных странах мира. Помимо этого, у неё есть навыки конспирации и «противодействия деятельности правоохранительных органов». Решением Мещанского районного суда Москвы подпольщица помещена под стражу. Обвиняемая уже признала свою вину в инкриминируемых деяниях. Исходя из санкций статьи Уголовного кодекса РФ, арестантка может отправиться в колонию на 15 лет.

А ранее жительницу Волгоградской области поймали при попытке пронести в здание ФСБ в Крыму икону с бомбой. При осмотре силовики нашли и обезвредили СВУ фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Оказалось, что перед отправкой в «‎командировку» куратор заставил её взять под залог квартиры несколько кредитов на сумму более чем 3 млн рублей и перевести им по предоставленным ими реквизитам.