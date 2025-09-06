Командование 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдало приказ устранить собственных военнослужащих, которые пытались дезертировать на Харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
— На позициях 425-го отдельного штурмового полка отмечен случай расстрела военнослужащих ВСУ, попытавшихся сбежать с позиций, — говорится в сообщении.
По информации источника агентства, двух сбежавших солдат уничтожили с использованием FPV-беспилотников.
Ранее стало известно, что почти 400 тысяч военных ВСУ самовольно оставили боевые части, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход. По ее словам, солдаты решают сбежать из армии по разным причинам, в том числе из-за нежелания быть убитыми «в затылок» своими командирами.
До этого оператор беспилотного летательного аппарата украинской армии выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен российской армии в Запорожской области. Еще один пленный военный ВСУ рассказал, что командование предлагало тянуть жребий на болтах, чтобы выбрать, кого отправить на позиции.