Командование 425-го полка ВСУ уничтожило собственных военнослужащих при побеге

До этого оператор беспилотного летательного аппарата украинской армии выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен российской армии в Запорожской области. Еще один пленный военный ВСУ рассказал, что командование предлагало тянуть жребий на болтах, чтобы выбрать, кого отправить на позиции.