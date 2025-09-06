В селе Кордюково Свердловской области появится кинозал

Новый кинозал откроют в селе Кордюково в Свердловской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Открытие кинозала в Кордюкове — это долгожданное событие для наших жителей. Это не просто возможность смотреть фильмы рядом с домом — это шаг к развитию культурной среды, созданию точек притяжения для молодежи и укреплению связи между поколениями», — отметила начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Верхотурского муниципального округа Надежда Гайнанова.
Единственный в округе кинозал находится в городе Верхотурье. Чтобы посетить его, жителям Кордюкова приходится преодолевать 70 километров. Для создания собственного кинозала в селе закупят современное оборудование, в том числе проектор, моторизированный экран, акустическую систему, сабвуфер, компьютер с монитором, микшерный пульт, комплект кассового оборудования и новые комфортные кресла.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.