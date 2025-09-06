В селе Кордюково Свердловской области появится кинозал

«Открытие кинозала в Кордюкове — это долгожданное событие для наших жителей. Это не просто возможность смотреть фильмы рядом с домом — это шаг к развитию культурной среды, созданию точек притяжения для молодежи и укреплению связи между поколениями», — отметила начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Верхотурского муниципального округа Надежда Гайнанова.