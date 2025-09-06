Ричмонд
В Белебее в Башкирии отремонтировали школу № 8

В помещениях полностью обновили потолки, полы, окна и двери.

Капитальный ремонт школы № 8 провели в Белебее Республики Башкортостан по нацпроекту «Молодежь и дети». В учреждении уже начались занятия, сообщили в администрации Белебеевского района.

Там полностью обновили потолки, полы, окна и двери. Привели в порядок входную группу, лестницы и крыльцо, заменили инженерные коммуникации. Кроме того, в школе установили новую мебель, принтеры, ноутбуки, звуковое оборудование для актового зала и многое другое.

«Для получения нашими детьми качественного образования очень важно создавать современные условия. Уверен, что обновленная школа станет центром знаний и творчества. Благодарю всех, кто принимал участие в реализации этого проекта. Школа получила совершенно другой вид, наполнение и возможности для учеников. Это прекрасный подарок детям», — отметил глава администрации района Азат Сахабиев.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.