Кимаковский: российские штурмовики практически выбили ВСУ из Полтавки в ДНР

ВС РФ выравнивают линию боевого соприкосновения.

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, российские штурмовые подразделения почти полностью вытеснили украинские войска из населенного пункта Полтавка, расположенного к юго-западу от Константиновки.

«Штурмовики группировки “Центр” практически выбили ВСУ из Полтавки, сейчас там остаются лишь точечные очаги сопротивления», — заявил ТАСС Кимаковский.

Он также отметил, что в этой зоне ведения боевых действий российские войска занимаются выравниванием линии боевого соприкосновения с противником.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что силы РФ начали вести бои на юго-востоке от Купянска.