Красноярск получит 150 новых автобусов с кондиционерами до конца года

Партия из 150 современных автобусов, оснащенных кондиционерами и датчиками пассажиропотока, поступит в краевую столицу до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Как уточнили в администрации, делегация из Красноярска недавно посетила белорусский завод МАЗ для контроля за сборкой транспорта. На предприятии уже завершена сборка первых машин, соответствующих всем современным требованиям.
Ключевые особенности новых автобусов: работа на газомоторном топливе, наличие систем кондиционирования, датчики подсчета пассажиропотока, вместимость до 91 человека.
Заказчиком выступило муниципальное предприятие КПАТП № 7, которое обслуживает 15 маршрутов в городе (№№ 10, 12, 18, 18с, 19, 22, 31, 37, 40, 40а, 40с, 55, 56, 69, 95).
По графику поставок, первая партия из 85 автобусов ожидается до 15 октября, вторая партия из 65 машин поступит до 30 ноября. Расчет за технику будет произведен до 30 сентября 2030 года.
Обновление парка общественного транспорта является частью программы модернизации городской инфраструктуры, направленной на повышение комфорта пассажиров и экологической безопасности города.