Династия Башкировых: из бурлаков на международные рынки

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже XIX-XX веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Крупные хлеботорговцы и собственники мукомольных производств Башкировы — классический пример успешной династии, представители которой заработали капитал благодаря продуманной стратегии и упорному труду. В начале пути отец семейства не гнушался самым тяжелым трудом: лично тянул по Волге суда с товарами на продажу, чтобы сэкономить на транспортных расходах. Через несколько десятков лет доходы Башкировых оценивались уже в миллионы рублей. Лавки предпринимателей стояли вдоль Волги, в Москве, Петербурге, а с середины 1880-х годов башкировская крупчатка стала завоевывать передовые позиции и на зарубежных рынках. Именно их продукции отдавали предпочтение «главные булочники Москвы» Филипповы.
Основатель семейного дела — Емельян Григорьевич Башкиров — родился в 1807 году в селе Копнино Нижегородской губернии. Он был дворовым человеком и работал портным в хозяйской усадьбе. После женитьбы в 1830-х был отпущен на заработки в Нижний Новгород с обязательством платить оброк помещице. Там Башкиров открыл портновскую лавку.
Скопив первый капитал, в начале 1840-х Емельян Григорьевич решил переключиться на торговлю. Он приобрел небольшое судно и нагрузил его нижегородскими товарами. Торговый путь пролегал вверх по течению Волги: чтобы преодолеть его, требовались услуги бурлаков. Однако оплата их труда обернулась бы серьезными расходами, и ради экономии Башкиров решил тянуть судно сам. Такими перевозками он занимался несколько лет подряд. Со временем к нему присоединились подросшие сыновья.
В 1847 году судовой промысел и торговля помогли всей семьей выкупиться из крепостной зависимости. Емельян Башкиров приобрел дом и обосновался в Нижнем Новгороде. Там он открыл лавки для торговли хлебом и москательными товарами — предметами бытовой химии.
Новый этап в развитии семейного бизнеса был связан с появлением собственного мукомольного производства. Этому помог выгодный брак одного из сыновей — Якова — с дочерью местных хлеботорговцев. Оценив, что продажа муки сулит немалую выгоду, Башкировы запустили переработку зерна на водяной мельнице на реке Линде.
Параллельно предприниматели вкладывали средства в развитие речной логистики. В 1860—1880-х годах в их распоряжении были четыре буксирных парохода, более 20 хлебных барж и даже нефтеналивные суда. Это обеспечивало контроль над всей цепочкой поставок: начиная с получения зерна от поставщиков, заканчивая транспортировкой готовой продукции.
В 1871 году был основан торговый дом «Емельян Башкиров с сыновьями» с уставным капиталом 60 тысяч рублей. К этому времени Емельян Григорьевич был уже купцом 1-й гильдии.
Следующий коммерческий рывок Башкировых был обусловлен появлением в Российской империи передовой технической разработки — паровой мельницы. Она отличалась от водяной существенно большей мощностью. Кроме того, такая мельница могла работать круглый год, а ее механизмы — вальцы — тщательнее размалывали зерно в муку высшего сорта. Башкировы первыми в своем регионе внедрили эту технологию. В начале 70-х годов они возвели в Нижнем Новгороде мукомольный комплекс, оборудованный паровой машиной, а через несколько лет пристроили к нему новый корпус с вальцовыми станками.
Смесь для приготовления муки на предприятии составляли особые специалисты — крупчатники. Оплата их труда была очень высокой: больше, чем у управляющих мельницами. Благодаря тщательному подбору компонентов башкировская мука славилась исключительным качеством и стала брендом.
Особого внимания заслуживает сотрудничество Башкировых с видными хлебопеками Москвы — булочниками Филипповыми. Иван Максимович Филиппов покупал крупчатку Башкировых, начиная с 1870-х годов. Это же продолжали делать его наследники. За вкусной ароматной выпечкой из башкировской муки москвичи выстраивались в очереди.
В 1879—1883 годах Емельян Башкиров с сыновьями построил в Нижнем Новгороде вторую паровую вальцовую мельницу. Несколькими годами позже первый комплекс полностью перевели на автоматический ход и оснастили элеватором для хранения зерна.
В 1880-е компания Башкировых получила всероссийское признание. В 1882 году продукция фирмы на знаменитой Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве была удостоена права изображения Государственного герба на вывесках и в рекламе. В тот же период установились связи с иностранными хлеботорговыми фирмами, были открыты склады в Финляндии и Германии: Гельсингфорсе (сейчас — Хельсинки), Гамбурге, Любеке и Берлине.
В 1887 году Емельян Григорьевич Башкиров скончался. Дело успешно продолжили сыновья Николай, Яков и Матвей. К 1890 году капитал торгового дома Башкировых достиг 12 миллионов рублей.
На Всероссийской художественной и промышленной выставке 1896 года братья Башкировы представили широкий ассортимент товаров: муку, манную крупу, макароны и хлебобулочные изделия. Продукция получила золотую медаль и право ставить на вывесках лавок и мешках с мукой личный гербовой знак качества.
Торговая и производственная деятельность Башкировых была тесно связана с Москвой. Помимо лавок и складов, имелось собственное торговое представительство на Чистых прудах, в доходном доме Тупицыных (Чистопрудный бульвар, 10). Матвей Емельянович вкладывал средства в московскую недвижимость. В 1913 году был построен шестиэтажный доходный дом на Старой Басманной (сейчас это дом 31). Другой дом Башкирова на той же улице предназначался внукам купца, пожелавшим учиться в Москве. В вестибюле разместили мраморную доску с надписью золотыми буквами «На благо просвещения внуков».
Башкировы показали феноменальный взлет, пройдя путь от бурлаков до торговых магнатов — и это было не просто стечением обстоятельств. Умелое ведение дела, инвестиции в техническое обновление, грамотный менеджмент, безупречная репутация и премиальное качество продукции стали залогом всероссийского признания предпринимателей.