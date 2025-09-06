Династия Башкировых: из бурлаков на международные рынки

Следующий коммерческий рывок Башкировых был обусловлен появлением в Российской империи передовой технической разработки — паровой мельницы. Она отличалась от водяной существенно большей мощностью. Кроме того, такая мельница могла работать круглый год, а ее механизмы — вальцы — тщательнее размалывали зерно в муку высшего сорта. Башкировы первыми в своем регионе внедрили эту технологию. В начале 70-х годов они возвели в Нижнем Новгороде мукомольный комплекс, оборудованный паровой машиной, а через несколько лет пристроили к нему новый корпус с вальцовыми станками.