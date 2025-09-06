Вальс-Ростов: песни Александра Розенбаума превратились в мюзикл

Есаул молоденький, скрипач ростовский Моня, старенький Герц, куражный Сэмен, кубанские казаки и «зэка» — герои знаменитых песен Александра Розенбаума теперь обосновались в Московском театре эстрады. В спектакле через злоключения Александра Яцко рассказывают о тяжелой судьбе простого студента-медика. Каким получился мюзикл «Вальс-бостон» и соответствует ли он статусу главного музыкального хита сезона — в материале «Известий».
От идеи до воплощения — 20 лет.
На ближайшие два месяца Театр эстрады превратится в портовый город Ростов-на-Дону, где под чутким руководством Александра Розенбаума команда профессионалов представит зрителям джукбокс-мюзикл по его песням. В основе — 23 известные композиции мэтра: от «Гоп-стоп» и «Ау» до «Кубанской казачьей» и «Вальса-бостона».
В столице не первый раз ставят мюзикл по уже существующим популярным композициями. Достаточно вспомнить хит 2022 года «Ничего не бойся, я с тобой» по песням группы «Секрет». Теперь та же команда облачила в пеструю форму жанра творчество одного из самых камерных поэтов современности — Александра Розенбаума. Его песни называют откровением, стихи разбирают на афоризмы, а герои будто давно живут собственной жизнью.
Идея мюзикла витала давно. Когда-то друг Александра Розенбаума, писатель Аркадий Вайнер предложил написать сценарий по бабелевским «Одесским рассказам» и оформить его уже полюбившимися народу песнями музыканта. Но в 2005 году драматург ушел из жизни. Только спустя 20 лет мысль обрела сценическое воплощение при содействии «Красного квадрата» и «Яндекса».
«Мы не просто брали готовые песни, а старались сплести их в единое драматическое полотно, где музыка становится голосом героев. Каждая аранжировка, каждая мизансцена — это попытка найти точный звук и жест той эпохи, чтобы история зазвучала по-новому и тронула сердца современного зрителя», — рассказал режиссер мюзикла Михаил Миронов.
Ростов — папа.
В центре истории — студент медицинского института Костя Ромашин. Вместе с мамой, которая в пылу Гражданской войны потеряла мужа, он переезжает в исторический район Ростова-на-Дону на Богатяновку. Почему Ростов, а не Одесса, о которой поет Розенбаум и которая, конечно, один из главных его хронотопов? На этот вопрос зрителю придется отвечать самому. Или можно отшутиться, что Одесса — мама, а Ростов — папа, так что нормально.
Костя — мальчик прилежный. Без пяти минут настоящий врач. Осталось только сдать последний экзамен. Но тест на профпригодность ему приходится пройти раньше. Накануне он экстренно «зашивает» местного воротилу после рядовой перестрелки. Бандиты в должниках ходить не любят, поэтому зазывают студента в кабак напротив. Так Костик Ромашин получает погоняло Ромаш, а за ним и краткий экскурс местных порядков.
— Масштаб личности определяет объем наличности, — наставляет приятеля карточный шулер Камиль.
— Будь здоров, не кашляй. Лопни, но держи фасон, — бахвалится Федька-заяц.
Герой мгновенно попадает под обаяние новых друзей, забывает об экзаменах и маме. Но настоящий удар по хрупкому сердцу наносит красавица Дина. «Ах, мама, что она за умница!» — поет влюбленный Ромаш. Но криминал не дремлет: пока пара воркует на донском берегу, бандитский квартет — Камиль, Федька-заяц, Лева и Омар — грабит отца девушки, который оказался новым начальником УГРО города.
Налет оборачивается судом, приговор — ссылкой на Колыму, а некогда перспективный студент-медик становится обычным «зэка». Музыка Розенбаума здесь не саундтрек к истории, а полновесный драматургический голос. Он то комментирует внутренний монолог главного героя — мощнейшим номером «Четвертиночка» в исполнении Александра Яцко и Александра Скрыпникова, то становится надрывным женским плачем, как в хоровом исполнении «Есаула».
Жанровый эксперимент или удачный синтез.
Музыкальный руководитель проекта Евгений Загот сделал неожиданные аранжировки к хитам Розенбаума, но смог сохранить пронзительную честность текстов. Он бережно перевел гитарные мелодии в оркестровую текстуру, не уничтожая камерности оригинала, — редкая удача для подобных адаптаций.
Отдельного внимания заслуживает хореография Натальи Тереховой и работа всего ансамбля. Одно дело — двигаться под джазовые композиции и совсем другое — выполнять сложнейшие элементы народного танца. Артисты мюзикла делают это не хуже ансамбля Игоря Моисеева. Массовые сцены — настоящий хит.
Важную роль играет сценография, за которую отвечал без малого главный художник-постановщик современности Максим Обрезков. В его декорациях чувствуется неровная, жесткая фактура провинции — сломанные кованые решетки, разбитая брусчатка, обшарпанные стены — и сентиментальные чувства главных героев, которые проецируются на гигантские экраны через увеличенную в разы фотопленку.
Важный момент для зрителя: текст слышно всегда. Режиссура не идет на жертвы ради красивой картинки, и это особенно ценно при работе с поэтическим материалом.
Актерские находки — ключевой ресурс спектакля. Всю историю сопровождает рассказ странника Александра Яцко. Он и есть Костя Ромашин, но много лет спустя. Именно его хрипловатый голос ведет зрителя по самых счастливым и трагичным эпизодам биографии лирического героя Розенбаума. Почти весь спектакль он ходит по «полям» истории и только ближе к финалу обрушивает на зрителя поток накопившихся чувств.
Профессиональная победа — работа Анны Гученковой, которая исполнила маму главного героя. Поклонники жанра прекрасно помнят актрису по ролям в мюзиклах Cats, Mamma Mia!, «Шахматы», «Первое свидание», «Девчата», но именно здесь она показала, что обладает не только выдающимся вокалом, но и серьезным драматическим талантом.
Местами переходы от интимных сцен к широким эпизодам выглядят торопливыми, а некоторые второстепенные линии требуют большей психологической глубины. Возможно, это наладится, когда спектакль «обрастет мясом», как говорят в театре. А именно — когда коллектив сыграет 20, 30, 40 спектаклей.
Главный вопрос — не потеряют ли песни Розенбаума своей пронзительной интонации из-за особенностей жанра? Не покажутся ли зрителям и особенно поклонникам творчества музыканта аляповатой иллюстрацией его текстам?
Ответ дал сам автор. «Мне кажется, у вас случилась жизнь», — сказал Александр после спектакля артистам. Если «Вальс-бостон» сохранит баланс между поэзией и театральной мощью, то спокойно станет не только долгожителем жанра, но и полноправным хитом этого сезона.