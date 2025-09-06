Вальс-Ростов: песни Александра Розенбаума превратились в мюзикл

В центре истории — студент медицинского института Костя Ромашин. Вместе с мамой, которая в пылу Гражданской войны потеряла мужа, он переезжает в исторический район Ростова-на-Дону на Богатяновку. Почему Ростов, а не Одесса, о которой поет Розенбаум и которая, конечно, один из главных его хронотопов? На этот вопрос зрителю придется отвечать самому. Или можно отшутиться, что Одесса — мама, а Ростов — папа, так что нормально.