Над рок-символом The Smiths нависла «вербальная угроза» Стивена Моррисси

Трудно даже придумать какие-то аналогии со здешними деятелями попа или рока, чтобы читателю было понятнее, и при этом не впасть в кощунство, но это, если бы, как продюсер Бари Алибасов решил вдруг продать кому-нибудь бренд «На-На», или композитор Игорь Матвиенко — навсегда избавиться от «Иванушек Интернешнл». Хотя, вот, Сергей Шнуров свой «Ленинград» уже не один раз не то что продавал, но навечно изничтожал и ничего — голосит по-прежнему соловьем под расхожей вывеской, как ни в чем не бывало… А тут, конечно, музыкальный мир стоит на ушах — Стивен Моррисси, легендарный рок-музыкант, заявил о намерении продать все свои «оставшиеся деловые интересы», связанные с давно распущенной группой The Smiths, основателем которой он сам и является.
Этот шаг может стать финальной точкой в одной из самых драматичных историй британского рока, которая даже побудила разошедшихся когда-то «навсегда» участников (тоже легендарного) бойз-дуэта Take That Робби Уильямса и Гари Барлоу вновь объединится ради записи совместного трека Morrissey, который вдохновлен как-раз драматической историей этого монументального музыканта («МК» писал о сенсационном проекте 21 августа с.г.).
В официальном сообщении бывший фронтмен The Smiths подчеркнул, что полностью «выгорел» от связей с былыми коллегами — Джонни Марром, Майком Джойсом и даже покойным Энди Рурком, что побудило ехидную английскую прессу, конечно, ерничать: мол, как можно «выгореть» от связей с покойником, позвоните кто-нибудь в палату № 6…
Однако, по словам Моррисси, многолетние конфликты, судебные тяжбы и постоянные разбирательства, не прекращающиеся практически с момента роспуска группы, вынудили его отказаться от всего, что связано с прошлым, несмотря на то, что это «прошлое» неразрывно связано с самим Стивеном, поскольку им и было создано.
Тем не менее, на продажу выставлен беспрецедентный и, можно сказать, бесценный пакет: права на имя The Smiths, обложки и визуальные материалы, мерч, тексты и музыку, синхронизацию в кино и рекламе, записи, а также издательские контракты. Иными словами, любой инвестор, если даже это производитель секс-игрушек или пшеничных плюшек и у него есть деньги, может получить полный контроль над культурным и коммерческим наследием одной из важнейших групп 1980-х годов.
Наблюдатели при этом отмечают, что этот шаг «стал логичным продолжением последних конфликтов». В 2024 году Моррисси обвинял Марра в блокировке выпуска сборника Greatest Hits и утверждал, что гитарист «присвоил права на общую интеллектуальную собственность группы». Марр в свою очередь публично отрицал «бредовые обвинения», объясняя, что просто отказался от предложенного воссоединения, но от своих «законных прав» отказываться не собирается. Моррисси при этом настаивает, что песни The Smiths неотделимы «именно и только» от его личности, и сокрушенно признал, что постоянные конфликты «подорвали его здоровье и внутреннее равновесие».
Музыкальная пресса Англии пребывает в волнении, отмечая, что для группы, распавшейся еще в 1987 году, но до сих пор определяющей звучание современной гитарной сцены, «продажа подобного наследия вызывает серьезные вопросы о том, кому принадлежит память и кто вправе распоряжаться культурными символами».
Найдет ли предложение Моррисси нового владельца или так и останется лишь «вербальной угрозой» — пока неизвестно. Наблюдатели, однако, отмечают, что «ясно одно: желание певца оборвать все связи с The Smiths звучит окончательнее, чем когда-либо прежде».