Над рок-символом The Smiths нависла «вербальная угроза» Стивена Моррисси

Трудно даже придумать какие-то аналогии со здешними деятелями попа или рока, чтобы читателю было понятнее, и при этом не впасть в кощунство, но это, если бы, как продюсер Бари Алибасов решил вдруг продать кому-нибудь бренд «На-На», или композитор Игорь Матвиенко — навсегда избавиться от «Иванушек Интернешнл». Хотя, вот, Сергей Шнуров свой «Ленинград» уже не один раз не то что продавал, но навечно изничтожал и ничего — голосит по-прежнему соловьем под расхожей вывеской, как ни в чем не бывало… А тут, конечно, музыкальный мир стоит на ушах — Стивен Моррисси, легендарный рок-музыкант, заявил о намерении продать все свои «оставшиеся деловые интересы», связанные с давно распущенной группой The Smiths, основателем которой он сам и является.