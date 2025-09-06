Ричмонд
В Новосибирске стартовал полумарафон памяти Раевича

6 сентября в Новосибирске проходит Сибирский фестиваль бега — XXVIII полумарафон памяти легендарного тренера Александра Раевича. На дистанцию 21,1 км вышли сотни участников. Среди мужчин первым финишировал Артём Попов из Абакана — 1 час 4 минуты 38 секунд. Его личный рекорд — 1:02:35. У женщин победу одержала Карина Костромина с результатом 1 час 15 минут 4 секунды. Мероприятие собрало бегунов со всей Сибири и стало частью большого спортивного праздника. Полумарафон проходит ежегодно и уже стал традицией, объединяющей любителей и профессионалов. Фото: Сергей Ощепков.

