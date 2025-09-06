В Саратове открыли школу креативных индустрий

Школа креативных индустрий (ШКИ) открылась в Саратове при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в областном министерстве культуры.
Уточним, что ШКИ открылась на базе обновленной детской школы искусств № 7. Там смогут заниматься 120 учеников 5−11-х классов. Для них в учреждении открыли такие направления, как дизайн, 3D-графика, интерактивные технологии, фото- и видеопроизводство, электронная музыка и звукорежиссура. В ШКИ установили все необходимое для занятий современное оборудование.
«Благодаря нацпроекту “Молодежь и дети” и федеральному проекту “Мы вместе” в Саратове открылась школа креативных индустрий. Это важный шаг в развитии творческого образования региона. У юных саратовцев появилась уникальная возможность освоить навыки в самых актуальных и востребованных сферах креативной индустрии», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.