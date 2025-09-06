Пятнистая кожа и проплешины: создан жуткий портрет популярных интернет-пользователей в 2050 году

Многие влиятельные в интернете люди известны своей гламурной внешностью. Но перенесемся всего на 25 лет вперед, и звезды социальных сетей будут выглядеть совсем по-другому. Так считают эксперты, которые представили, как будет выглядеть среднестатистический интернет-инфлюенсер в 2050 году.
У их гротескной модели по имени Ава пятнистая кожа, сгорбленная спина и заостренный «ведьмин подбородок» — результат многократных пластических операций на лице, пишет Daily Mail.
«Хотя Ава — лицо завтрашней звезды социальных сетей, она всегда является предупреждением для сегодняшнего дня», — пояснили эксперты. Она — это то, что могут сделать с человеком годы работы над алгоритмами, одержимость стандартами красоты и постоянное создание контента.
От бесконечных поездок бренда в Лас-Вегас до ежедневной работы с фильтрами и фотосессий — ее образ жизни наложил свой отпечаток. «Согласно медицинским исследованиям, внешность Авы — это совокупность привычек влиятельных людей».
* Сутулая осанка. Согласно отчету Би-би-си за 2023 год, многие влиятельные люди могут работать до 90 часов в неделю, причем большую часть этого времени они проводят, склонившись над своими смартфонами. По мнению экспертов, чрезмерное время, проведенное за экраном, безусловно, скажется на их результатах.
Ава не только щеголяет округлыми плечами, но и страдает от хронических болей в шее и постоянного наклонения головы вперед.
*Пятнистая кожа. Влиятельные люди часто подолгу пользуются жирным макияжем, и со временем это может спровоцировать контактный дерматит.
«Ежедневное нанесение нескольких слоев косметики, частая смена средств по уходу за кожей и постоянное применение косметических средств могут вызвать раздражение, воспаление и появление пятен на коже», — пояснили эксперты.
Более того, длительное воздействие светодиодного освещения ускоряет процесс старения. «Это явление, известное как “цифровое старение”, может привести к изменению пигментации, появлению мелких морщин и длительному воспалению», — добавили эксперты.
* Темные круги под глазами. У Авы также довольно большие мешки под глазами — побочный эффект долгих часов, проведенных за монтажом отснятого материала, прямыми трансляциями и созерцанием ярких экранов. Более того, Ава страдает от постоянных покраснений, сухости и ухудшения зрения.
* Хроническая усталость. Из-за ненормированного рабочего дня и использования экрана допоздна естественный цикл сна Авы нарушен. «Со временем это может привести к хронической усталости, поредению волос из-за нарушения выработки мелатонина и отекам нижних век», — предупреждают эксперты.
* Лицо с избыточной массой тела. Косметические филлеры никогда не были так популярны. По оценкам, в прошлом году более пяти миллионам американцев ввели в кожу лица дермальные филлеры, и теперь их желаниями являются пухлые губы и рельефные щеки. Однако со временем филлеры могут мигрировать, искажая естественные пропорции лица. «Чрезмерная коррекция приводит к одутловатости щек, заостренному “ведьминому подбородку” и искусственной текстуре лица», — предупреждают эксперты.
* Выпадение волос. Как будто всего этого недостаточно, Ава также теряет волосы, отмечает Daily Mail. «Годы интенсивного наращивания и жесткой укладки волос для создания образа, готового к фотосессии, могут ослабить волосяные фолликулы», — предупреждают эксперты. «Такая нагрузка на кожу головы может привести к появлению проплешин, залысин и общему истончению волос, которое трудно обратить вспять».