Пятнистая кожа и проплешины: создан жуткий портрет популярных интернет-пользователей в 2050 году

* Лицо с избыточной массой тела. Косметические филлеры никогда не были так популярны. По оценкам, в прошлом году более пяти миллионам американцев ввели в кожу лица дермальные филлеры, и теперь их желаниями являются пухлые губы и рельефные щеки. Однако со временем филлеры могут мигрировать, искажая естественные пропорции лица. «Чрезмерная коррекция приводит к одутловатости щек, заостренному “ведьминому подбородку” и искусственной текстуре лица», — предупреждают эксперты.