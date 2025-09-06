Работодатели смогут платить сотрудникам до миллиона за рождение ребенка с 2026 года

С 2026 года в России работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам до одного миллиона рублей за рождение ребенка, при этом эти выплаты не будут облагаться налогами. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сообщил председатель наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.