Работодатели смогут платить сотрудникам до миллиона за рождение ребенка с 2026 года

С 2026 года в России работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам до одного миллиона рублей за рождение ребенка, при этом эти выплаты не будут облагаться налогами. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сообщил председатель наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.

Он отметил, что бизнес проявляет креативный подход к разработке мер, направленных на увеличение рождаемости.

— С 2026 года они могут до миллиона заплатить за рождение ребенка, — приводит его слова РИА Новости.

Абрамов также подчеркнул, что работодателям выгодно предоставить возможность уже знакомому и проверенному сотруднику уйти в декретный отпуск, максимально поддерживая его, что способствует повышению лояльности, а затем быстрее вернуть его на работу.

До этого в Государственной думе РФ представили законопроект, который предлагает повторную выплату материнского капитала за рождение каждого последующего ребенка с увеличением его размера на 25 процентов от предыдущей суммы. Изменения планируется внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми».