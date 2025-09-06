Работодатели смогут платить сотрудникам до миллиона за рождение ребенка с 2026 года

С 2026 года в России работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам до одного миллиона рублей за рождение ребенка, при этом эти выплаты не будут облагаться налогами. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сообщил председатель наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.
Он отметил, что бизнес проявляет креативный подход к разработке мер, направленных на увеличение рождаемости.
— С 2026 года они могут до миллиона заплатить за рождение ребенка, — приводит его слова РИА Новости.
Абрамов также подчеркнул, что работодателям выгодно предоставить возможность уже знакомому и проверенному сотруднику уйти в декретный отпуск, максимально поддерживая его, что способствует повышению лояльности, а затем быстрее вернуть его на работу.
До этого в Государственной думе РФ представили законопроект, который предлагает повторную выплату материнского капитала за рождение каждого последующего ребенка с увеличением его размера на 25 процентов от предыдущей суммы. Изменения планируется внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми».