Академик назвал «убийц раковых опухолей», которые есть почти в каждом огороде

Однако при продолжающемся дефиците страдает и сама иммунная система, которая тоже состоит из белка. Тогда она перестаёт эффективно контролировать организм, что увеличивает риски онкологических заболеваний. Поэтому очень важно поддержание достаточного количества животного белка с полным аминокислотным профилем. Эксперт также обратил внимание на необходимость жиров, поскольку клеточные мембраны и защитные оболочки печени и почек состоят из них. По его словам, около 60% жиров должно приходиться на животные, а 40% — на растительные. Они укрепляют клетки, органы фильтрации и повышают общую устойчивость организма.