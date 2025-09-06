8 сентября ветеранам отменят плату за проезд в транспорте Петербурга

В грядущий понедельник, 8 сентября, для ветеранов Великой Отечественной войны будет бесплатным проезд в общественном транспорте Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского комтранса.
Право на бесплатный проезд имеют:
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- награждённые медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
В ведомстве напомнили, что бесплатный проезд предоставляется вне зависимости от гражданства и места жительства пассажира. Ему необходимо просто показать соответствующее удостоверение.
Напомним, 8 сентября в городе на Неве отмечается День памяти жертв блокады Ленинграда, которая началась 84 года назад. Всего город пережил 872 дня голода, холода, бомбёжек и упорных боёв. Но даже в таких суровых и тяжёлых условиях жители блокадного Ленинграда продолжали жить и трудиться. В память об их подвиге и всех, кто погиб в те страшные дни, в Петербурге проведут большое количество тематических мероприятий.