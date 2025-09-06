8 сентября ветеранам отменят плату за проезд в транспорте Петербурга

Напомним, 8 сентября в городе на Неве отмечается День памяти жертв блокады Ленинграда, которая началась 84 года назад. Всего город пережил 872 дня голода, холода, бомбёжек и упорных боёв. Но даже в таких суровых и тяжёлых условиях жители блокадного Ленинграда продолжали жить и трудиться. В память об их подвиге и всех, кто погиб в те страшные дни, в Петербурге проведут большое количество тематических мероприятий.