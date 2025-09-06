К октябрю в Певеке на Чукотке благоустроят набережную

Специалисты уже приступили к завершающему этапу работ. Они укрепляют берег, после чего обустроят прогулочную зону, смонтируют освещение и ограждение. Также рабочие планируют оборудовать обзорную площадку с двумя направленными в сторону моря биноклями. Кроме того, там обустроят выход к берегу, лестницу и спуск для колясок или велосипедов.