К октябрю в Певеке на Чукотке благоустроят набережную

Реконструкцию городской набережной в Певеке на Чукотке планируют завершить до конца сентября при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономики и инвестиций автономного округа.
Специалисты уже приступили к завершающему этапу работ. Они укрепляют берег, после чего обустроят прогулочную зону, смонтируют освещение и ограждение. Также рабочие планируют оборудовать обзорную площадку с двумя направленными в сторону моря биноклями. Кроме того, там обустроят выход к берегу, лестницу и спуск для колясок или велосипедов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.