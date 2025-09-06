Житель Ростовской области арестован на 14 суток за дискредитацию ВС РФ

36-летний безработный житель поселка Щепкин Аксайского района Ростовской области был задержан правоохранительными органами за публикацию в интернете видеоматериалов, дискредитирующих Вооруженные силы России. Об этом сообщили в главке донской полиции.
В отношении мужчины были составлены административные протоколы по статьям о дискредитации армии и мелком хулиганстве.
Рассмотрев материалы дела, суд вынес решение о назначении наказания в виде 14 суток административного ареста за хулиганство и штрафа в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.
