«Выломал дверь и вывел людей»: сотрудник МЧС случайно оказался на месте происшествия и спас 18 пассажиров разбившегося в ДТП автобуса

В Уфимском районе Башкирии сотрудник МЧС случайно оказался на месте ДТП и спас пассажиров разбившегося автобуса. Об этом сообщила пресс-служба экстренного ведомства.
Напомним, авария случилась накануне вечером, 5 сентября, в селе Жуково. На улице Черемуховой столкнулись маршрутный автобус «Газель Next» и легковой автомобиль «Москвич-3». От удара автобус, в котором находились 18 человек, съехал в кювет.
Случайным свидетелем аварии стал сотрудник 22-го пожарно-спасательного отряда Егор Умрихин. До прибытия коллег он выломал заднюю дверь автобуса и вывел оттуда людей на безопасное расстояние.
— С риском для собственной жизни Егор эвакуировал пассажиров из искореженного автобуса. Его оперативные действия предотвратили возможную трагедию — легковой автомобиль был на газовом оборудовании, — отметили в МЧС.
