В Новосибирске открылась обновленная библиотека имени Н. А. Некрасова

В обновленном учреждении оборудовали креативный коворкинг, медиастудию, медиахолл и зону отдыха, где можно выпить кофе или чай. Также там установили современную технику и мебель, отремонтировали помещения. Более того, книжный фонд был расширен. Так, в него поступили почти 2,5 тысячи изданий. Среди них есть художественная и отраслевая литература, краеведческие и детские книги.