В Новосибирске открылась обновленная библиотека имени Н. А. Некрасова

Библиотека имени Н. А. Некрасова в Новосибирске открылась 1 сентября после модернизации, проведенной по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
В обновленном учреждении оборудовали креативный коворкинг, медиастудию, медиахолл и зону отдыха, где можно выпить кофе или чай. Также там установили современную технику и мебель, отремонтировали помещения. Более того, книжный фонд был расширен. Так, в него поступили почти 2,5 тысячи изданий. Среди них есть художественная и отраслевая литература, краеведческие и детские книги.
«Мы видим, как эти изменения находят живой отклик у людей. Сюда приходит больше молодежи, библиотека становится для них притягательным и родным местом. Уверен, что обновленная библиотека станет яркой и актуальной площадкой, наполненной активной творческой жизнью. Желаю коллективу и читателям успехов в этом новом формате», — отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.