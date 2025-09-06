Ричмонд
В Волгограде опубликовали карту активности фестиваля #ТриЧетыре на 6 сентября

Организаторы подготовили для гостей в эту субботу около 80 площадок различной направленности — образовательных, развлекательных, творческих, культурно-исторических, профориентационных и гастрономических (0+).

Источник: Волгоградская правда

Третий день молодежного феста #ТриЧетыре начался со студенческого парада. Участниками шествия стали тысячи учащихся 36 вузов, колледжей и техникумов Волгограда и области, сообщили в администрации города.

Мероприятия для гостей фестиваля начнутся в 10.00. Они будут проходить в течение дня на верхней и нижней террасах Центральной набережной.

Для любителей спорта и активного отдыха в этот день организованы площадки «Станция “Спортивная”» и «Паркур и воркаут». На площадке «Мотоджимхана» пройдут выступления мотоциклистов по скоростному маневрированию.

На территории амфитеатра будет проходить форма креативных индустрий. Также для любителей творчества и искусства будут работать площадки «АртПространство», «Театры», «КреативАрт».

Погрузиться в атмосферу студенчества смогут посетители площадок «Студенческий кампус. Вышка», а также «Студенческий кампус. Профессионалы» и «Дополнительное образование».

Вкусно поесть жители и гости города смогут на площадке «Аллея вкусов». Фестивали мороженого и лимонада пройдут на верхней террасе набережной. Там же будут организованы мастер-классы по приготовлению «жареного мороженого» и прохладительных напитков.

На площадке «Аллея национальных культур» посетители смогут познакомиться с жизнью и обычаями народов, проживающих на территории региона.

Завершится день концертом, на котором выступят Нюша, GAYAZOV$ BROTHER$ и Filatov & Karas. Он пройдет на главной сцене, расположенной на нижней террасе набережной.

Яркой точкой фестиваля станет красочный фейерверк.