В поселке Перескачка Свердловской области построили фельдшерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», открылся в поселке Перескачка в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Фельдшерско-акушерский пункт в Перескачке позволит сельчанам… рядом с домом пройти диспансеризацию, вакцинацию, позаботиться о своем здоровье. Замечательный фельдшер Любовь Катаева трудится здесь уже десять лет, маленькие и взрослые жители поселка отлично ее знают. Прием посетителей будет проходить ежедневно», — рассказал главный врач Первоуральской городской больницы, подразделением которой является новый ФАП, Александр Рожин.
В лечебном учреждении предусмотрено отдельное помещение для акушерского приема. Также там обустроены комната для приема детей, аптечный пункт и прививочный кабинет. Подчеркивается, что ФАП оснащен необходимым оборудованием. Более того, в нем создана доступная среда для маломобильных пациентов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.