Сало известно, какие мессенджеры и сайты не будут «глушить» в Волгограде

ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru, Max, сервисы Госуслуг и Яндекса, маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, Дзен, Rutube будут оставаться доступны, у волгоградцев уже есть возможность это проверить и задать вопрос своему оператору в случае, если доступа ни к каким сервисам нет. Сайты и приложения операторов мобильной связи тоже будут работать, как и сайты правительства и президента России, платежной системы Мир. Также доступной во время ограничений будет платформа дистанционного электронного голосования.