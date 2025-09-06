Ричмонд
Сало известно, какие мессенджеры и сайты не будут «глушить» в Волгограде

Минцифры назвало сервисы, доступные во время ограничений.

Источник: Комсомольская правда

Волгоград уже три дня живет без связи, мобильный интернет полностью заглушили на время проведения массовых мероприятий — фестиваля ТриЧетыре и Дня города. Не работает оплата в магазинах, аптеках, транспорте, невозможно связаться с близкими. В Минцифры сообщили, что сейчас в пилотном режиме операторы связи обеспечивают доступность некоторых сервисов, которые будут работать для россиян даже в то время, когда мобильный интернет будут глушить.

ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru, Max, сервисы Госуслуг и Яндекса, маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, Дзен, Rutube будут оставаться доступны, у волгоградцев уже есть возможность это проверить и задать вопрос своему оператору в случае, если доступа ни к каким сервисам нет. Сайты и приложения операторов мобильной связи тоже будут работать, как и сайты правительства и президента России, платежной системы Мир. Также доступной во время ограничений будет платформа дистанционного электронного голосования.

