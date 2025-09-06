Ричмонд
Песков: Путину знаком современный сленг

Проявления современной субкультуры не могут обойти его стороной, так как у президента есть внуки, указал представитель Кремля.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не впервые слышит современный молодежный сленг, но на совещаниях такая лексика не звучит. Об этом рассказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

4 сентября во время посещения филиала национального центра «Россия» во Владивостоке Путину показали интерактивную экспозицию, которая учит формулировать одну и ту же мысль в разных стилях. Фраза про легкую игру на сленге прозвучала с упоминанием «чилловой катки», а предложение «ребята, эти проблемы — полный абсурд» превратилось в «гайз, эти траблы — полный кринж».

«У президента есть семья, у президента есть внуки. И, конечно, скажем так, проявления современной субкультуры не могут обойти его стороной», — сказал Песков, отвечая на вопрос, впервые ли Путин слышал подобные термины.

«Но это далеко не та лексика и не тот стиль общения, который он использует в повседневной жизни», — добавил пресс-секретарь. Он, рассмеявшись, заверил, что на совещаниях такой сленг не звучит — «безусловно, нет, конечно».

