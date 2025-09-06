Ричмонд
СМИ раскрыли новые подробности об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS

Daily Mail: новые снимки объекта 3I/ATLAS доказывают, что это комета.

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новые фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS доказывают, что он является кометой, пишет британское издание Daily Mail.

«Эти новые изображения очень четко демонстрируют, что 3I/ATLAS — комета», — заявил журналистам астроном Марк Норрис.

В публикации указали, что на снимках, предоставленных учеными из обсерватории Джемини в Чили, видно ледяное ядро, окруженное облаком из пыли и газа, что свойственно кометам.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Компьютерная модель показала его примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца.