В селе Воскресенском Башкирии отремонтировали школу-интернат

Ремонт коррекционной школы-интерната провели в селе Воскресенском в Башкирии при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Мелеузовского района.
Во время работ специалисты полностью обновили инженерные сети и провели внутреннюю отделку. Также в здании заменили электрические сети, тепло- и водоснабжение, канализацию. Помимо этого, строители покрасили и утеплили фасад. Мебель для детей начальных классов закупили особенную, с учетом регулировки угла наклона.
Школа-интернат работает в селе с 1952 года. Там живут и занимаются более 100 детей из 12 городов и районов Башкирии. Также ребят учат столярно-мебельному и швейному делу, сельскохозяйственному труду, цветоводству, пчеловодству и растениеводству.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.