В Воронеже до 1 октября перекроют проезд на улице Владимира Невского

Там будут ремонтировать теплосеть.

Источник: телеграм-канал управления дорожного хозяйства Воронежа

До 1 октября перекроют проезд у дома № 31 на улице Владимира Невского. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа в пятницу, 5 сентября.

Проезд не очень загружен трафиком, он проходит внутри квартала. Движение закроют от дома № 31 на улице Владимира Невского до перекрестка с бульваром Победы.

Городские власти назвали и причину перекрытия. До 1 октября в этом месте будут ремонтировать теплосеть.

Напомним, 6 и 7 сентября запретят проезд и парковку на улицах Декабристов, Софьи Перовской и Петровской набережной. Сделают в связи с проведением фестиваля «Город-сад» для обеспечения безопасности его участников.