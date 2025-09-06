В роддомах двух городов Нижегородской области провели бесплатный Wi-Fi

Общедоступный Wi-Fi подключили в роддомах и перинатальных центрах Нижнего Новгорода и Дзержинска. Создание инфраструктуры для доступа в интернет — одна из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
В региональном министерстве цифрового развития и связи добавили, что в Нижнем Новгороде бесплатный интернет появился в роддомах в заречной части города, где действуют ограничения в работе мобильной связи, а также в Кстовском районе. Например, 17 точек доступа к Wi-Fi функционируют в областном перинатальном центре городской клинической больницы № 40 Автозаводского района, 6 точек — в родильном доме № 4 и 4 точки — в родильном отделении Кстовской центральной районной больницы. Дзержинский перинатальный центр оснащен 14 точками Wi-Fi.
Посмотреть, где находится доступный Wi-Fi, можно на портале «Карта жителя Нижегородской области». Она обновляется по мере появления новых точек общественного Wi-Fi.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.