В роддомах двух городов Нижегородской области провели бесплатный Wi-Fi

В региональном министерстве цифрового развития и связи добавили, что в Нижнем Новгороде бесплатный интернет появился в роддомах в заречной части города, где действуют ограничения в работе мобильной связи, а также в Кстовском районе. Например, 17 точек доступа к Wi-Fi функционируют в областном перинатальном центре городской клинической больницы № 40 Автозаводского района, 6 точек — в родильном доме № 4 и 4 точки — в родильном отделении Кстовской центральной районной больницы. Дзержинский перинатальный центр оснащен 14 точками Wi-Fi.